Alejandro Albalá lanza un comunicado en redes para Sofía Suescun: "Lo único que pido es que me olvide"

"Se llegaron a crear hasta una cuenta con el nombre de @abualbala. Yo he estado callado, porque la verdad es que con idiotas no hablo (y por cierto, idiotas no es un insulto, es un adjetivo calificativo, porque es lo que hacen, el idiota)", continuaba. "Después de esto, la señorita Suescun no tiene otra cosa que hacer que unirse a la iniciativa y a la burla. Esto ocurrió ayer en un directo que os dejo ahora en la siguiente historia", explicaba. En otro de sus storys, Alejandro Albalá comparte un fragmento de uno de los directos de Instagram que protagoniza Sofía y un fan: "A las fotos que ponéis en twitter, que salen muertos por ahí, que tiene que ver con la guerra y con la paz, tu sabes”, se oye decir a la de Pamplona.

"Lo único que le pido es que me olvide, que deje de hablar de mi cada vez que le ponen una cámara por delante, que deje la obsesión y que se dedique a ser feliz. Esta vez ha cometido el error (1 más) de meterse casualmente con la persona que más he querido en el mundo, que es mi abuela y que por desgracia ya no está aquí. Aquí te has colado. Y ya no solo por esto, sino por otras cosas que todos sabemos, nos veremos donde nos teníamos que haber visto hace tiempo, delante de alguien que haga justicia. Un saludo y a ser felices", termina Alejandro Albalá.