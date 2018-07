El reencuentro de Álex Lequio y Ana Obregón con Alessandro que ha visto la luz

Antes de ver la luz estas imágenes,. Álex Lequio se ha dirigido a todos sus seguidores agradeciendo las muestras de cariño que ha estado recibiendo: "He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz. Por ello,y deseando volver. Muchos abrazos a todos".