La reportera de 'Socialité' habla por primera vez tras su batacazo amoroso

“De estos temas nunca me he pronunciado, pero con 27 años qué te voy a decir. Si una no está abierta al amor…no es lo que busco pero bueno, lo que me tenga que traer la vida, me lo traerá”, ha comentado la reportera hablando por primera vez de su batacazo amoroso pues, a pesar de que ella y Merlos aspiraban a convertirse en una de las parejas del año, finalmente lo suyo no ha llegado a buen puerto.