Edurne y David de Gea anuncian que esperan su primer hijo

La pareja pone así el broche de oro a su relación tras más de nueve años juntos. Y es que, el próximo mes de febrero se cumplirán diez años desde que se conocieron. "Aún recuerdo dónde me diste aquel beso por primera vez", escribía la cantante en sus redes sociales, con motivo de su aniversario, el pasado mes de febrero de este mismo año.

Las reacciones por parte de los seguidores de la pareja no se han hecho esperar y han sido muchas las personas que han comentado sus respectivas publicaciones de Instagram. Desde el "felicidades, familia" de Risto Mejide hasta el "enhorabuena" de Cristina Pedroche o los cariñosos mensajes de infinidad de futbolistas y otros rostros conocidos. Nadie ha querido perder la oportunidad de felicitarles y celebrar con ellos la feliz noticia.

“Tal vez, quizás, viniste para quedarte”, comienza cantando la artista cuando empiezan a sonar los primeros acordes de esta canción que es, sin duda, la más especial de su carrera. “Es mi favorita porque es con la que más me he abierto y he contado mi historia de amor. A David le gusta muchísimo, para él fue una sorpresa”, reconocía hace unos meses la jueza de diversos programas de Telecinco.