Alma Cortés Bollo habla de su vida como madre y se confiesa sobre su hija: "Pensaba que iba a ser distinto"

La modelo ha aprovechado para contar todos los detalles del nacimiento de su pequeña Jimena, asegurando lo largo que fue el parto: "No tenía contracciones, fue muy largo y estaba agotada", ha comenzado explicando la hija de la colaboradora de ' Sálvame '. ¡Entérate de todos los detalles en el vídeo!

Alma Cortés Bollo habla sobre su hija Jimena

Pero esta no ha sido la única confesión que Alma ha querido hacer a sus seguidores. Adaptándose a su nueva vida y muy ilusionada por el dulce momento que está viviendo, la influencer ha contado cómo ha cambiado su vida desde que su hija llegó al mundo, sincerándose sobre cómo está llevando la maternidad.

"Me encanta el momento que estoy viviendo. La gente me decía que estaba loca, pero en cuanto salí del hospital me vine sola para mi casa", ha desvelado la estudiante de derecho. Además, ha contado frente a la cámara cómo se está portando Jimena en sus primeros días de vida. ¡No te pierdas cómo se derrite Alma Cortés Bollo hablando de su pequeña!