El infierno de Amador Mohedano con su agujero económico: “Estoy arruinado”

Sacando a subasta esa propiedad intentaría sanear una parte de esa maltrecha economía debido a que Amador no cuenta ni con liquidez ni con ingresos fijos que le permitan afrontar la elevada cuantía de otro modo, pero tiene claro que va a pelear con uñas y dientes por el legado que le dejó su hermana Rocío Jurado.

Y en medio de esta vorágine y preocupación que le está consumiendo el ex 'Supervivientes' intenta mantener su rutina y la vida en el campo alejado de todo círculo mediático. No sale de fiesta ni se va de bares con los amigos como se ha dicho y pasa las horas en su casa mano a mano con las cuentas para no perder el legado que la hermana le dejó en vida.