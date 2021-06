La exconcursante de 'GH' ha desvelado la razón del final de su amistad con Ylenia

La canaria ha sacado a la luz sus mensajes privados con la exconcursante de 'GH VIP'

La de Benidorm se ha declarado en contra de la ley trans

Tras su reciente enfrentamiento público, Amor Romeira ha desvelado el motivo real de su enemistad con Ylenia Padilla a través de un vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha contado toda la verdad de su conflicto y ha sacado a la luz los mensajes privados que ha intercambiado con la que fuera concursante de 'GH VIP'.

Ha sido un 'Romeira Informativos' un tanto delicado para Amor. Ella misma lo ha reconocido frente a su casi medio millón de seguidores. "Es un poco triste para mí, pero realmente lo triste es cómo me ha tratado así que creo que estoy en todo mi derecho de mostrar mi repulsa, mi enfado y mi indignación con la actitud que ha tenido Ylenia, una persona a la que he querido muchísimo, como a una hermana", ha comenzado explicando la canaria dando más detalles de cuánto de estrecha era su relación cuando los focos se apagaban.

Y es que, tal y como la exconcursante de 'GH' ha relatado, la que se diera a conocer en las discotecas de Gandía estuvo viviendo en su casa durante dos meses. "Me he quedado en shock", ha reconocido abiertamente Amor, que no ha podido evitar mostrar su confusión tras enzarzarse públicamente con la que un día fue su íntima amiga. Tanto fue así, que la valenciana estuvo viviendo en su casa durante dos meses.

El origen de la enemistad entre Ylenia Padilla y Amor Romeira

Para poner en contexto a su legión de seguidores, Romeira ha decidido desvelar el verdadero motivo del final de su amistad. Al ver como la de Benidorm increpaba públicamente a Irene Montero, Amor decidió mandarle un mensaje privado tratando de aconsejarla e intentando evitar que estas declaraciones pudiesen llegar a afectarla en un futuro: "Chacha, se te fue la pinza. Cuando quieras poner ese tipo de comentarios y opiniones me los escribes a mí por aquí, así nunca trasciende y no te perjudica. Te lo digo porque te amo como a una hermana", le escribía la canaria, que no obtuvo la respuesta esperada.

"Ella me responde fatal, me responde atacándome y negando nuestra amistad", explica la canaria, que ha sacado a la luz sus mensajes privados con Ylenia para demostrar la veracidad de sus palabras. En los pantallazos compartidos por la propia Amor, se puede leer como la de Alicante le responde lo siguiente:

"Cariño, hago las cosas porque tengo que hacerlas. Sois todas unas falsas. Tú también me tachabas de machista en 'GH' conociéndome perfectamente. No vayas de amiga, que no lo somos. Soy libre de poner lo que me da la gana. No hablamos nunca, no sabes nada de mí. La próxima vez piénsate antes lo que le dices a las personas. Que yo también tengo mi opinión de lo que haces tú", sentencia Padilla antes de bloquearla en Whatsapp.

Los mensajes privados que Ylenia envió a Amor

Una respuesta que pilla completamente desprevenida a Amor Romeira, que no hace mucho había recibido un audio de Ylenia pidiéndole perdón por no haber "estado a la altura" en un momento tan importante de su vida, el fallecimiento de su madre.

"Amiga, te quiero pedir perdón. No me quiero excusar pero no estoy nada bien y no me sentía capaz de apoyarte ni de nada. No tenía fuerzas. Pero quiero quedar contigo, te quiero ver, abrazarte y de todo. Te quiero mucho, espero que lo sepas. Un besito mi niña. Si quieres quedamos esta semana", se escucha decir a Ylenia en un tono de lo más cariñoso.

Sin embargo, cualquier ápice de esa amistad ha quedado completamente destruido tras esta guerra pública que ambas han protagonizado ante los ojos de sus seguidores. "Siento vergüenza ajena. Me pregunto qué le pasa y dónde están las personas que la quieren, sus familiares. No es normal esa actitud y esos ataques hacia un colectivo al que ha representado y del que ha ido de abanderada. Ella nunca ha negado la identidad de la mujer transexual, siempre la ha apoyado. Me preocupa", ha continuado puntualizando la canaria, que ha dado por finalizada su relación de amistad con Ylenia, entre otras cosas, por "utilizar peyorativamente la palabra trans" para dirigirse a ella.

Con el tono de voz sombrío y algo apagado para lo que ella acostumbra, Amor Romeira ha decidido desvelar el verdadero motivo de su enemistad con Ylenia Padilla y el origen de este enfrentamiento público que no ha dejado indiferente a nadie.