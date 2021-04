La exconcursante de 'GH' desvela el motivo por el que Tom Brusse quiere "silenciarla"

Amor Romeira estalla contra Tom Brusse: "Yo he visto la fotografía pero no la tengo"

Amor Romeira se ha confesado con sus seguidores y ha revelado el motivo por el que ha recibido un burofax del bufete de abogados de Tom Brusse. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha mostrado muy enfadada y ha asegurado que no le ha hecho ninguna gracia recibir un aviso del exnovio de Melyssa Pinto.

La exconcursante de ‘GH’ se ha pronunciado a través de sus historias de Instagram y ha comenzado contando que ha recibido un burofax del bufete de abogados de Tom Brusse. “No entiendo por qué teniendo mi teléfono ha intentado amedrentarme o darme miedo para silenciarme”, ha señalado.

Amor Romeira ha continuado hablando sobre este asunto y ha desvelado la razón exacta por la que ha recibido dicho burofax. Y es que, según ha contado ella misma, Tom habría decidido tomar medidas contra ella al creer que tiene una fotografía de él que no quiere que salga a la luz.

Mostrándose muy ofendida tras recibir el burofax, la canaria le ha dicho lo siguiente al ex de Melyssa Pinto a través de sus historias de Instagram: “Lo que has hecho es reconfirmar mi información. Tú solito hablas de una fotografía que yo no tengo, para tu tranquilidad. Yo he visto la fotografía, pero no la tengo. Aquí lo que haces es hablar de cosas que ni yo he hablado ni la gente sabe”.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha señalado también que este tipo de cosas le “encienden” y que no va a permitir que nadie intente impedir que hable. “No me vas a callar a través de un abogado. Ya que me has mandado este burofax y voy a dejar que seas tú el que cuente por qué me lo envías”, ha expresado.

La colaboradora de televisión ha reconocido que sí que ha intentado tener la foto de Tom Brusse, aunque por el momento no lo ha conseguido. “Vi la foto y la quería tener. Y sí, la he pedido. Porque me dedico a informar. No sé si conoces el apartado ‘Romeira Informativo’, pero te repito que yo no tengo ese material ni realicé ese material. Yo vi el material y tu novia también”, ha dicho muy enfadada.