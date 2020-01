Amor Romeira 'GH' habla de su enemistad con Isa Pantoja: "Yo no acepté ciertos comportamientos de Asraf"

Con estas palabras ha respondido al citado medio al ser preguntada por Chabelita: "Ya no tengo ningún tipo de relación con ella. Es la única vez que está separada de su entorno de amistades y su entorno familiar. Ahora su vida es sólo Asraf . De hecho, a mí me apartó de su vida él, porque yo no acepté ciertos comportamientos delante de mí. Y como eso no gustó…”.

Amor Romeira ‘GH’ habla de Kiko Rivera

Ha sido gracias a sus palabras a las que hemos podido saber que sí que se habla con el hermano de Isa y esto es lo que el Dj piensa de amor: “Lo que él me dice, y le dice a su entorno y a su madre, es que la única amiga de verdad que ha tenido Isa he sido yo, porque siempre la he apoyado y le he dado consejos maravillosos. Ella es una niña que no hace caso, y ahora su vida es Asraf, la representante de él y su representante”.