Rocío Carrasco: "He sido Cruella de Vil, la mala de la película"

"He sido Cruella de Vil, la mala de la película con respecto al museo", ha explicado Rocío, la cual ha sido señalada en múltiples ocasiones como la culpable del retraso de la apertura de este museo. "He ido remando en pro del museo, en contra de lo que se ha dicho", ha confesado la madrileña, que ha visto sus problemas solucionados con "la incorporación del nuevo alcalde".

Así de claro ha hablado con respecto a este tema: "Me las he tenido que comer dobladas, pero yo siempre he estado pendiente", ha manifestado ante toda la prensa que ha acudido al evento, con los que ha reflexionado que "al final la vida va poniendo las cosas solas en su sitio".

La hija de Rocío Jurado ha sido preguntada por Rocío Flores y por el paso de Antonio David por 'GH VIP', pero se ha negado a responder. Estas han sido las palabras con las que ha contestado: "Lo voy a decir para que se sepa, no he hablado nunca de mis relaciones materno filiales, ni de las personas que han pasado por vida, y no lo voy a hacer ahora". Así ha zanjado radicalmente el tema, no sin antes puntualizar que "eso no significa que el que calla no otorga".