Parece que sus seguidores aún no están muy familiarizados con el nuevo 'look' de la que fuera tronista de 'MyHyV'. La fotografía ha vuelto a abrir el debate entorno a su aspecto , acusando a Ana Anginas de lucir irreconocible.

Muy impactados con su nuevo aspecto en las fotografías, algunos usuarios no han dudado en mostrar su rechazo , considerando que la extronista ha perdido personalidad y todo rastro de su esencia, y asegurando que se le ha ido la mano con los retoques estéticos. "No deberías haberte hecho una rinoplastia. No pareces la misma Ana. Plástico enterito", han comentado algunos usuarios.

Otros usuarios han considerado que la extronista de 'MyH' no hace bien posando desnuda y opinan que su personalidad y su fuerza se refleja de igual manera con ropa, sin necesidad de publicar este tipo de fotografías. "Me cae bien esta chica y me parece que tiene una belleza especial. No tiene que hacer estas fotos, ella ya es guapa por fuera y por dentro. Tiene un cuerpazo, sí, pero no sé. ¿Que te sientes feliz y guapa por ver el cuerpazo que tienes? Eso ya se ve vestida, no tienes que hacer estas fotos", han comentado.