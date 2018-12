Lara Álvarez responde a la polémica que la ha enfrentado con Cristina Pedroche

Concretamente, Lara Álvarez ha protagonizado numerosos titulares en los que se ha afirmado que ha lanzado una pulla muy directa a Cristina Pedroche. Al ser preguntada por el vestido que lucirá el día 31 para presentar las campanadas en Telecinco , Lara Álvarez respondía que "ser sexy es una actitud, no una transparencia" y, tal y como ella misma ha aclarado, simplemente era lo que piensa, no lo que se ha llegado a decir.

"Queremos acompañar a los ciudadanos de este pueblo para que reciban el 2019 con fuerza, con esperanza, con buenos deseos y con un poquito de apoyo. Para mí, este debería de ser el titular. Por desgracia, no lo está siendo y se están buscando falsos enfrentamientos con compañeras que no llego a entender. Por eso, dejadme que aclare algo: 'que yo no piense o vista igual que mis compañeras no significa que no tenga un respeto absoluto por ellas. Lo segundo, si considero que hay algo fantástico en la vida es la libertad de elegir lo que a cada uno le parezca oportuno, o se sienta cómodo o vaya con su personalidad. Tercero: precisamente porque el titular para mí debería ser el pueblo de Sans Llorens, quiero acabar con cualquier desvío de atención de estilismos o falsos conflictos o ese tipo de historias".