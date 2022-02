"Me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado", ha contado en sus redes

La presentadora de 'El Programa de AR' ha reaparecido publicando una foto junto a un mensaje en su perfil de Instagram

Ana Rosa Quitana anunciaba el pasado 2 de noviembre que le habían diagnosticado un carcinoma en una mama

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha reaparecido en redes sociales y ha explicado su actual estado de salud con un post en Instagram. Ana Rosa Quintana anunciaba el pasado 2 de noviembre que le habían diagnosticado un carcinoma en una mama y, desde entonces, han sido muy pocas sus apariciones públicas.

“Hace mucho que no publico nada. Me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio”, ha comenzado escribiendo el post, para la alegría de multitud de sus seguidores, que han aprovechado la publicación para mostrarle todo el cariño a la periodista.

En la foto, la presentadora de Telecinco aparece sentada en un sofá, sonriente y mirando a la cámara mientras sostiene el libro. En concreto, se trata de la novela ‘Un caballero en Moscú’, de Amor Towles.

“Esto me lo tomo también como un trabajo. Comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos”, ha continuado escribiendo en el post que ha conseguido en pocas horas miles de likes y cientos de comentarios positivos.

Ana Rosa Quintana anunciaba en directo que padecía un carcinoma en una mama