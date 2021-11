Ana Rosa Quintana ha abierto su programa con una noticia de lo más amarga. "Me han detectado un cáncer de mama", ha anunciado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa', a la que le han detectado un carcinoma. Tras estas declaraciones, las reacciones de los personajes de Telecinco no se han hecho esperar y han sido muchos los colaboradores y compañeros de trabajo que no han dudado en mostrarle su apoyo en estos momentos tan delicados. Desde Sandra Barneda y María Patiño, hasta Marta Riesco o Antonio Rossi.