Pero quizás los más dañinos sean los que pecan de una falsa bondad: “Una pena que habiéndote operado y cuidado tanto te hayas dejado” o “Ya puedes ponerte a perder peso”, hasta aquellos que afirman que no es necesario publicar este tipo de imágenes. "1. Postura, tiro de cámara, sin respiración , de puntillas y sacando pompis. 2. Respirando, pies en el suelo y cogiendo mi piel de naranja", ha escrito la colaboradora en su última foto en la que muestra la realidad que se vive en un mundo como las redes sociales y por la que ha sido duramente criticada.

Aunque si somos rigurosos no todo son críticas porque también hay muchas personas que, sin embargo, agradecen que la sobrinísima publique este tipo de fotografías de sí misma: “Gracias por dar visibilidad a lo real”, “Cada uno luce su cuerpo, ¡que para eso lo tiene!” o “Al que no le guste, que no mire” son algunos de la otra parte de comentarios que llenan estas publicaciones de aplausos y gracias por mostrar un cuerpo curvy como el suyo.