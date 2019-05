Anabel Pantoja, más sincera que nunca: "Cuando veo fotos antiguas mías me da vergüenza"

"Cuando veo fotos antiguas mías me da vergüenza. No sé cómo me atrevía a salir por la tele así con sobrepeso". Así de contundente han sido las declaraciones de Anabel Pantoja al recordar su pasado en su entrevista más íntima, en la que la sobrina de Isabel también ha hablado de cómo vivía esa situación: "no sé cómo no puse solución antes, con vida sana y deporte. Yo tampoco tenía complejos, salía de fiesta y trabajaba. Me arrepiento pero tampoco era infeliz".