Mayte Zaldívar estalla contra Isabel Pantoja y habla de su estancia en prisión: "Es mi enemigo número uno"

Mayte se ha sincerado como nunca hablando del horror que vivió estando en prisión y de lo horrible que fue despedirse de su familia para entrar en la cárcel. "El primer shock fue encontrarme con la funcionaria. Me dijeron "desnúdese", me quedé con una braga y el sujetador y me dijeron que me los quitase. Estaba muy nerviosa, era un mar de lágrimas. Me llevaron a una celda de dos metros con una señora que no hablaba español, me senté en un ladito, no me quería ni mover. Escuchaba que algunas presas cantaban canciones conocidas de la Pantoja y otras me decían: "Mayte, fuerte", explica.