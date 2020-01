Anabel Pantoja tiene las claves: sus trucos para triunfar como influencer

El truco de Anabel Pantoja 'Sálvame' para salir más guapa y estilizada en las fotos

Colaboradora de ‘Sálvame’, sobrina de Isabel Pantoja, concursante de ‘Supervivientes’, ‘GH VIP’ y, ahora, ‘El tiempo del descuento’, diseñadora de ropa de baño y joyería, embajadora de marcas y empresas y, por supuesto, ‘influencer’. Anabel Pantoja, con casi un millón de seguidores en Instagram, ha sabido muy bien cómo labrarse su propio camino profesional. Al margen de su tía, la colaboradora de Telecinco se ha metido a la audiencia en el bolsillo y ha enamorado a su incontable legión de fans gracias a su carismática forma de ser.

Sin embargo, en lo que respecta a su papel como it-girl en las redes sociales, desde ‘Outdoor’ nos hemos dado cuenta de un detalle que podría estar sirviendo de truco a nuestra ‘Pantojita’ para triunfar en Instagram. Y no, no se trata de subir muchas fotos en el mismo día, ni de su arte a la hora de editar, ni tampoco de su espontaneidad en ‘stories’. Es algo que ha sido imposible pasar por alto y que nos parece (¡cuánto menos!) curioso. Sigue leyendo si quieres enterarte de qué se trata.

Que Anabel Pantoja siempre sale fantásticamente bien en las fotos no es un misterio para nadie y que es guapa ¡mucho menos! Pero, creemos firmemente, que la colaboradora de ‘Sálvame’ habría encontrado una pose estratégica con la que se debe ver mucho más mona y estilizada, porque en los últimos meses hemos sido testigos de que no ha podido parar de repetirla. No sabemos si se tratará de una simple manía o si, de verdad, este tipo de gesto se ha convertido en su pose estrella. Lo único que esperamos fehacientemente es que no se trate de pánico escénico, ni de ningún otro problema relacionado con eso de: “no ser cómo posar en las fotos”.

El truco de Anabel Pantoja en Instagram

Si nos basamos en los datos y analizamos a fondo su perfil de Instagram, podemos llegar a una sorprendente estadística. En diez fotos subidas de manera consecutiva, la hemos visto repitiendo el mismo gesto ¡hasta en siete ocasiones! ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a esto mismo:

Sin mirar a la cámara, con el rostro ligeramente girado hacia la derecha, amplia sonrisa fingiendo que ríe a carcajadas (marcándose un dientes-dientes) y presumiendo a tope de clavículas: esta es la pose por excelencia que la actual concursante de ‘El tiempo del descuento’ no puede dejar de repetir una y otra vez. ¡Y no la culpamos! Lo cierto es que, cada vez que posa de esta manera, sus publicaciones se convierten en todo un éxito, superando, incluso, los 40.000 ‘likes’. Porque Anabel, si quisiera, podría darnos a todos un par de clases sobre “cómo ser influencer y no morir en el intento”.

¡Pero la cosa no se queda aquí! Esta pose tiene una vertiente a la que recurre cuando quiere presumir de ‘looks’ y de tipazo. Es entonces cuando la sobrina de Isabel Pantoja posa como si le hubieran hecho un “robado”: a medio caminar, mirando hacia el lado derecho con una sonrisa de oreja a oreja y ¡ojo! Otro tip “made in Pantoja”: siempre que puede, levanta un poco el brazo derecho para no tapar la zona de la cintura y marcar bien las curvas.

El as en la manga de la colaboradora de ‘Sálvame’

Sin embargo, como buena ‘influencer’, su estilo cambia con el paso de las estaciones. En verano toca presumir de otro tipo de cosas...como las vacaciones, los viajes con destinos paradisíacos y, ¿por qué no? de cuerpazo en bikini. Anabel se suma a esa lista de it-girls que consiguen dejarnos boquiabiertos con sus envidiables planes veraniegos y los fotones que publican desde sus tumbonas. Aunque bueno, a decir verdad, la exconcursante de ‘GH VIP’ es más de sentarse en la orilla del mar y, así, consigue un interesante tres en uno: descansa, toma el sol y se refresca.

Tanto es así, que parece haberse afincado a esta pose en cuanto sale un rayito de sol. Como ejemplo ponemos esta prueba gráfica en la que podemos verla repitiendo (una vez más) la misma pose una y otra vez. En cuanto el termómetro marca unos grados de más, la diseñadora aprovecha para ponerse el bikini y deleitar a sus ‘followers’ con un recurrente posado en el que acostumbra a dar la espalda a la cámara para dar un mayor protagonismo a las vistas.

Su espectacular parecido con Isabel Pantoja

Que Isabel Pantoja y su sobrina se parecen, es algo que ya sabe todo el mundo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que el parecido es mucho 0mayor del que nosotros mismos creíamos. Solo nos ha hecho falta navegar por sus respectivos perfiles de Instagram para darnos cuenta de que parecen, incluso, la misma persona. Llegan a estar tan mimetizadas, que hasta las hemos visto posando igual. La misma mirada, el mismo tipo de energía y con estilos muy parecidos. Vamos...que, más que tía y sobrina, ¡parecer hermanas! Y si no te lo crees, juzga por ti mismo.

Pero si necesitas más pruebas, en el siguiente montaje (en el que podemos verlas a las dos posando de perfil) podemos apreciar aún mejor el impresionante parecido que hay entre ambas. La nariz, la sonrisa, los pómulos prominentes, las cejas bien marcadas…¡hasta las orejas son igualitas! Además, las dos son fanáticas de retirarse el pelo de la cara, engominándolo hacia atrás o con la raya peinada al medio.