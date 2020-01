Mila Ximénez debutará como modelo en la Fashion Week Madrid

Mila Ximénez tiene un importante proyecto entre manos. Si ya lo anunciaba ella misma hace unos días, aunque no desvelaba de que se trataba, ahora ha sido la revista 'Hoy Corazón' la que desvela de qué se trata. Según cuenta la citada publicación, la colaboradora de ' Sálvame ' se estrenará como modelo de la mano de Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde la diseñadora presentará su nueva colección.

Tal y como cuenta la revista, Ágatha ha preparado un espectáculo que no pasará desapercibido para nadie y en el que estarían Mila y Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. Este sería un importante proyecto en su carrera profesional, que le permitirá ampliar su interminable currículum y en el que podremos verla luciendo las prendas de la diseñadora convertida en una de sus musas.

"Es un proyecto muy importante que saldrá a final de mes y vamos a coincidir pero yo no lo he pedido. No es un proyecto televisivo", comentaba la exconcursante de 'GH VIP' hace tan solo unos días. Ahora, todo apunta a que esto sería de lo que hablaba en ese momento.