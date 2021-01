El ex de Inma ha sido muy claro y ha contado toda la verdad sobre su noviazgo con Chabeli en exclusiva para ‘Outdoor’. “Nos presentó una amiga en común, estuvimos hablando y luego empezamos a conocernos. Me pareció una chavala increíble, pero creo que ninguno de los dos estábamos en un buen momento para dar un paso más y se acabó la cosa”, ha explicado.

Ángel ha confesado que mantuvo una relación con Chabeli durante alrededor de un mes. Sin embargo, aunque su noviazgo fue muy breve, el joven guarda un buen recuerdo de ella: “A día de hoy no tengo contacto con ella, pero tenemos buena relación y si la veo la saludo. Me alegro muchísimo de que tenga novio. Es una chica que me ha ayudado muchísimo y me alegro un montón por ella”, ha apuntado.