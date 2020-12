La ex de Ferchu está muy feliz y no ha dudado en presumir de su pareja públicamente. La joven ha publicado una fotografía con su nuevo amor y le ha dedicado unas bonitas palabras. “Mis miedos junto a ti dejan de ser miedos”, ha escrito en el texto que acompaña a la instantánea que ha compartido en su tablón de publicaciones de Instagram.

La cosa no ha quedado ahí y la sevillana también ha presumido de su chico a través de sus historias de Instagram, donde ha vuelto a dejar constancia de lo ilusionada que está. “Las cositas que me dice mi chico y yo me muero. La vida es mía, pero el corazón es tuyo. La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú”, ha escrito junto a una nueva imagen en la que aparecen los dos juntos en un restaurante.