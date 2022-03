Anita Matamoros acaba de comunicar a sus seguidores su inminente entrada en quirófano por un problema de salud que se ha agravado y no remite. La hija de Kiko Matamoros ha tenido que ser operada en varias ocasiones de esta incómoda dolencia que le impide llevar su vida con normalidad y que tantos quebraderos de cabeza le ha supuesto.

" Hoy me opero de la boca, otra vez. De lo mismo de siempre, el injerto de hueso, de encía… Los próximos días estaré un poco pachucha. Espero que esta sea la última operación, cruzo los dedos", dice con actitud positiva.

"Me di una leche y me quedé sin nada. Ese hueco vacío cada vez se iba hundiendo más y la encía se iba retrayendo. Se me estaba poniendo de un color oscuro y, si lo dejas pasar, acabas perdiendo el hueso", contaba durante el confinamiento en un vídeo donde explicaba de forma concisa muchos de los detalles de su problema de boca.