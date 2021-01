La hija de Kiko Matamoros pasa por quirófano para operarse la boca

Anita Matamoros se ha visto obligada a pasar por quirófano para someterse a una operación de boca mediante la que le han puesto un injerto de hueso y de encía. La hija de Kiko y Makoke ha explicado todo lo sucedido a través de su perfil oficial de Instagram y ha detallado en qué ha consistido esta intervención que la ha tenido más desconectada de las redes sociales.

Desde que cumpliera los 18 años y adoptase un perfil público de cara a la galería, la hija del colaborador de 'Sálvame' ha conseguido afianzar el éxito que consigue con el contenido que publica en el entorno online: desde sus planes más divertidos, pasando por sus rutinas más cotidianas y, por supuesto, sus trucos para maquillarse y lucir modelito.

Con más de 639.000 seguidores en Instagram, Anita ha conseguido hacer de su pasión, su trabajo. Por eso, no hay detalle de su vida que no comparta con su amplia legión de fans. Este último año la hemos visto narrando sus últimas visitas al hospital por los problemas ocasionados tras su operación de pecho y anunciando sus alegrías, como el lanzamiento de su nuevo (y criticado) negocio.

La influencer ha explicado todos los detalles de su operación de boca

Ahora, la it-girl ha recurrido a sus redes para explicar pormenorizadamente los detalles de la intervención quirúrgica que la ha obligado a estar más ausente de su perfil. "Ahora que puedo mover la boca más o menos y puedo hablar, os voy a contar lo de la operación", ha comenzado señalando la joven, que ha decidido explicar en qué ha consistido su última operación porque le parece "interesante" y es algo que la gente "no suele contar".

Tal y como ha explicado, los médicos han procedido a ponerle "injerto de hueso e injerto de encía" pues, siendo pequeña, se dio un golpe que la dejó para siempre sin diente y sin nervio. "Me di una leche y me quedé sin nada. Ese hueco vacío cada vez se iba hundiendo más y la encía se iba retrayendo. Se me estaba poniendo de un color oscuro y si lo dejas pasar, al final, acabas perdiendo el hueso", ha explicando mirando directamente a cámara y contando su propia experiencia.

Además, no es la primera vez que se somete a esta operación pues, durante el confinamiento, la joven tuvo que pasar por quirófano para realizarse esta misma intervención. "En su día me hicieron un injerto de hueso pero ya había perdido el 70% de lo que me pusieron. No se puede controlar", ha señalado anunciando, a su vez, que durante los próximos meses tendrá que volver a pasar por el mismo procedimiento.

A parte de la operación en sí misma, la hija de Kiko se ha puesto invisalign, la innovadora técnica de corrección dental que más de moda está entre los famosos. "Estoy muy recuperada, aunque por dentro estoy más fastidiada. Sigo con antibiótico. El primer día no puedes tomar nada sólido. Es todo líquido y frío. Me hinché a helado y no puedo hacer deporte", ha continuado explicando la influencer que le ha prometido a sus seguidores que les va a hacer partícipes de todo el proceso.