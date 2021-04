Anita Matamoros confirma su ruptura con David Salvador: "Son cosas que pasan"

Muy sincera con sus seguidores, lo que en un principio no estaba en mente de Anita se ha materializado en una exposición muy clara de los hechos. La hija del colaborador de 'Sálvame' ha decidido exponer una parte muy importante de su vida ante las preguntas insistentes. A cambio de ese acto generoso, la influencer ha pedido "respeto" no solo para ella, sino también para el que hasta hace poco era su chico y con el que ha compartido dos años de bonita relación.

"David y yo ya no somos pareja, lo que no quita que nos queramos mucho y nos llevemos bien. Es una persona muy especial para mí. He aprendido y crecido con él", ha escrito Anita Matamoros en un mensaje en el que ha tratado de aclarar todo. A través de sus palabras ha confirmado que no ha habido ningún motivo en concreto, ni tampoco ha habido terceras personas. Simplemente se ha tratado de un desgaste tal como ella misma ha apuntado en su texto: "No ha ocurrido nada en concreto, simplemente son cosas que pasan y antes de desgastar la relación hemos preferido parar y así no manchar algo tan bonito".