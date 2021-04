Según ha contado la propia Laura, las primeras palabras que han salido de la boca de su niño al ver el espectacular cambio han sido: "Oh, mami". Y no es para menos, pues la it-girl del clan Matamoros ha hecho un trabajo de lo más minucioso en este proyecto de 'chapa y pintura' en el cuarto de su peque. "Tardó segundo y medio en colgarse como un mono de su nueva cama", ha señalado a modo de anécdota en su perfil de Instagram, donde la siguen más de 934.000 usuarios.

El hijo de Laura Matamoros estrena su nueva habitación de 'niño mayor'

Lo cierto es que esta espectacular redecoración del cuarto de Matías no solo ha dejado muy impresionado al pequeño, pues los seguidores de la joven no han podido evitar mostrar su sorpresa en los comentarios de la publicación, que ya suma más de 40.000 'likes'. "Me encanta", "ha quedado precioso", "qué maravilla" o "es una pasada", comentan los internautas, entre los que también se encuentra la propia Marta López Álamo, que se ha muerto de amor con el nieto de su pareja. "Es que me lo como", ha escrito la novia de Kiko Matamoros.