La joven ha sacado a relucir su lado más emprendedor lanzando al público su nueva empresa de asesoramiento de estilo y personal shopper. “¿Esto está pasando? Acabamos de empezar mi proyecto. No puedo estar más feliz. Espero que os guste tanto como a mí”, escribía la joven en su perfil oficial de Instagram ante sus más de 634.000 seguidores.

La hija de Kiko Matamoros explica en qué consiste su nuevo proyecto profesional

La influencer se defiende del aluvión de críticas

A pesar de lo original e innovador de este negocio, Anita no se ha librado de la oleada de críticas que ha recibido tras el anuncio del lanzamiento pues ha habido muchos que han considerado que esto no es más que otro caso de intrusismo profesional.

“Deja a los profesionales de la imagen hacer su trabajo”, “¿Acaso sabes algo sobre asesoría de imagen? ¿Sabes algo sobre morfología, visagismo o colorimetría? Una asesoría de imagen no se hace en veinte minutos y lleva más trabajo que solo elegir looks. Me parece una vergüenza”, le han hecho saber algunos internautas de las redes sociales.