La joven ha grabado todo el proceso y ha mostrado el momento en el que el cirujano retiraba la férula de su rostro. Un momento que aterraba bastante a la empresaria, pues no sabía si iba a sentirse bien con su nuevo perfil. A pesar de los nervios, Anna ha quedado encantada con el resultado de su rinoplastia, tal y como ha hecho saber a sus seguidores. "Estoy muy, muy feliz. Iba nerviosa por si me veía muy diferente, pero me sorprende lo "yo" que me veo. Creo que ha quedado preciosa y super acorde a mi cara", ha dicho en sus redes.