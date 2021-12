Anna Ferrer Padilla se somete a un radical cambio de look: “Es la vez que lo he tenido más corto”

Anna Ferrer Padilla está en una época de cambios. La hija de Paz Padilla va a pasar junto a su novio Iván Martín su primera Navidad en su recién estrenada casa y para terminar este año en el que ha brillado más que nunca como influencer ha decidido someterse a un cambio de look radical de cara a las fiestas y a la nueva temporada.

Más rubia y, sobre todo con el pelo más corto que nunca es como ha sorprendido a todos Anna Ferrer Padilla desde su perfil de Instagram: "Muchos me decís que lo veis demasiado rubio", ha dicho de los primeros comentarios que ha recibido, pero lo que ella ha querido poner en constancia que esta no es la vez que ha llevado más claro su pelo, pero "sí que es la vez que lo llevo más corto" , ha explicado.

La influencer lleva mucho tiempo apostando por la melena midi, pero cada vez ha ido aumentando más en valentía y metiendo más tijera, tal como se puede ver con su antes y después tras este nuevo look destinado a triunfar en las fiestas. Lo que no cabe duda es que a ella le gusta arriesgar y que la auténtica receta de su belleza es la naturalidad que desprende lleve lo que lleve. Con su nuevo corte ella está muy contenta, aunque todavía tenga que acostumbrarse: "Me veo un poco rara", ha dicho tras su primera impresión a sus seguidores.