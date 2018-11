Antonio David rompe su silencio tras ganar la batalla legal a Rocío Carrasco

El ex de la hija de Rocío Jurado ha hablado por primera vez tras conocerse su victorial judicial ante la madre de sus hijos. Antonio David ha agradecido el apoyo durante estos meses de duro enfrentamiento legal con Rocio Carrasco.

Lo cierto es que ninguno de los dos involucrados en esta batalla había hablado hasta el momento, pero Antonio David ha decidido hacerlo a través de su perfil de Instagram . El ex Guardia Civil, que ha esperado un tiempo prudencial, ha compartido su reflexión acerca de este delicado asunto que le ha tenido en vilo durante los últimos años.

Antonio David ha hablado alto y claro y lo que ha enviado ha sido un mensaje en forma de agradecimiento: “me gustaría dar las gracias a todos los que me habéis felicitado/alegrado por el archivo y absolución de la causa en la Audiencia Provincial de Madrid, en la acusación de mi ex- por un delito de violencia de género. #NoEsNo #IgualdadReal #CustodiaCompartida”.