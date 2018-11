Jorge Javier habla de su ex y no descarta una reconciliación: "Sé que me quiere"

El catalán no ha dudado en contestar con rotundidad cuando le han preguntado cómo se encuentra en la actualidad su corazoncito y si tiene nueva pareja: "no, no tengo pareja. Pero me da rabia estar tan escéptico. Yo con mi ex conocí el amor, física, yo sentí el estómago encogido, entonces o es eso o ya no me vale".

Jorge Javier también ha confesado que no está buscando el amor y que ni se plantea que su ex sea feliz con otra persona, aunque si se da el caso tendrá que aceptarlo: "no, pero por primera vez en mi vida no busco. Yo he sido así toda la vida y ahora no busco nada. A mi ex lo quiero tanto... que me he puesto en ese escenario y he dicho, si el tiene que ser feliz con otra persona tendré que aceptarlo. Lo nuestro ha sido una ruptura... (no me ha estafado, no me ha hecho una pifia económica, no me ha estafado emocionalmente, sé que me quiere... lo mejor que le puedo desear es que le vaya bien".