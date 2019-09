Antonio Tejado, en tratamiento: "Con la cocaína descubrí que era alcohólico"

"Estuve tres días sin dormir a base de cocaína y whisky. No recuerdo nada de lo que hice esos días. Me podría haber dado un infarto", ha comentado en las páginas interiores de la entrevista, en la que ha abierto su corazón y se ha sincerado por completo. "Tomé cocaína durante dos meses y me hizo ver el problema que tenía. Sin la cocaína seguiría siendo un alcohólico", ha comentado.

Pero el alcohol no es un problema reciente porque Antonio también ha confesado que es algo que viene arrastrando desde hace tiempo. "Empecé a beber hace cuatro años. Estaba muy enamorado de Alba. A ella se le fue el amor y yo no lo quise asumir", se ha justificado Antonio Tejado.

Su familia le ha apoyado en su momento más duro

Cuando Antonio se dio cuenta del problema que tenía se lo contó a su novia y ésta le obligó a que se lo dijera a su familia. La reacción de sus padres fue contundente pero también muy generosa: "Me dijeron que íbamos a buscar un médico, un psicólogo y un psiquiatra. Gracias a ellos me trata un equipo muy bueno"

Antonio asegura que enviaba contenido sexual por su móvil cuando estaba colocado

De Tejado se ha escrito que es adicto al sexo y el exnovio de Rosario Mohedano ha aprovechado la entrevista para explicarlo: "Adicto al sexo no soy. Me gusta mucho, pero no me hace daño". Aunque sí es cierto que el problema con sus adicciones le ha provocado algún que otro quebradero de cabeza con sus parejas por enviarles contenidos privados estando bajo los efectos del alcohol o las drogas: "Alguna vez, estando colocado, he enviado un vídeo de contenido sexual a mis novias a las siete de la mañana".