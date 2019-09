Isa P rompe su silencio y responde a las acusaciones de Isabel Pantoja: "No me voy a callar ante sus ataques"

"Gracias a los que habéis venido y a los que no, gracias igualmente", se despedía del escenario Isa P sin contener la emoción en un vídeo de lo más comentado que ha conseguido enfurecer a su propia madre. "Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo", decía Raquel Bollo en 'Sálvame' en palabras de Isabel Pantoja.

La respuesta de Isa P a su madre

Pues bien, ahora ha sido Isa Pantoja la que ha tomado el testigo y ha respondido a su madre en una entrevista para 'Semana' en la que no se ha quedado ni corta ni perezosa. La recién estrenada cantante ha roto su silencio y ha hecho frente a las duras acusaciones de su madre. "No me voy a callar ante sus ataques. Ella me ataca y yo no me callo. No nos entedemos", ha respondido con firmeza una combativa Isa P.