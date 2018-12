Pocos meses después de confesar la dura situación que esta viviendo tras ser diagnosticada de diabetes, Ares Teixidó ha explicado que, pese a sentirse fuerte en el proceso de su enfermedad, durante este viaje, el primero desde que le detectaron la diabetes, ha tenido que dejar de hacer determinadas situaciones a las que antes jamás se hubiera planteado renunciar. Dispuesta a navegar en una lancha, Ares ha contado los motivos que le han llevado a cancelar su aventura. "He durado en una de esas 30 segundos. No lo entiendo, con lo que yo era.Hay muchas olas y viento considerable. Justo al salir me ha dado como un poco de miedo. Una sensación rara que ya he vivido antes, pero que,y he vuelto a la orilla", ha explicado.