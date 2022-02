Un porche, un inmenso jardín con red incluida para jugar al vóley, un jacuzzi e incluso un parque de juegos para que el pequeño Nyan juegue y se divierta sin salir de la villa. Si los exteriores de la casa ya son sorprendentes, el interior no se queda atrás.

Otra de las joyas de la corona se encuentra en la planta superior de la mansión y es, como no podía ser de otro modo, la habitación principal de los prometidos. Aurah y Jesé descansan en un gigantesco dormitorio que cuenta con baño y cocina incorporada. No obstante, esto no llama la atención tanto como la descomunal cama (que podría equivaler a dos King Size) en la que duermen: "Aquí podrían dormir lo menos diez personas". Desde la misma, unas impresionantes vistas panorámicas a la ciudad a la capital de Gran Canaria y al Océano Atlántico.