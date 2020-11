La última operación estética a la que se ha sometido la influencer ha sido a una liposucción. Aunque su doctor le dijo que estaba demasiado “flaca” para operarse, la canaria decidió hacerlo y ahora tiene una enorme cicatriz en la zona de la cintura. La influencer no dudó en enseñarla en su canal de ‘mtmad’ y se mostró bastante arrepentida por no haber hecho caso a su doctor. “Parece que me he caído de una moto. No me voy a poder quitar jamás esta cicatriz”, aseguró en un vídeo.