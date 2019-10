Aurah Ruiz 'GH' confiesa que su hijo Nyan ha sido ingresado en el hospital: "Su cuerpo no reaccionaba"

Aurah cuenta los motivos por los que su hijo Nyan ha sido ingresado

La que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' ha revivido su peor pesadilla. Este nuevo capítulo de mtmad, Aurah Ruiz ha enseñado "la otra cara de la moneda" de su vida, esa que no es tan feliz y despreocupada. La canaria ha desvelado que ha pasado tres días de auténtico terror ingresada en el hospital con su hijo, que no reaccionó a unas inyecciones de emergencia reservadas para los momentos más críticos.

La 'influencer' se encontraba en un evento cuando recibió la llamada e que su hijo Nyan estaba muy enfermo. "Cuando llegué vi a mi hijo realmente mal, hacía tiempo que no le veía así (...) Le tuve que pinchar algo que hacía mucho tiempo que no pinchaba. Es algo de emergencia para rescatarlo pero su cuerpo no reaccionaba", ha contado en este capítulo tan complicado de grabar para ella. Fue entonces cuando la exconcursante de 'GH VIP' decidía llevárselo al hospital, donde lo dejaban ingresado de urgencia.

Tres días muy duros para la 'influencer', que ha confesado el terror que sintió al ver a su pequeño conectado otra vez a esas máquinas de las que no podía separarse en un pasado. "Sentí pánico. Me llego a imaginar que no se le pueda desconectar otra vez y yo me muero".

Aunque ha dejado claro que no ha pretendido dar pena en ningún momento, la canaria ha utilizado este capítulo como pretexto para demostrar que su vida no es lo que parece en redes sociales, donde no hace más que recibir duras críticas que juzgan su papel de madre. "Mañana subo una foto muy maquillada, con un filtro y cantando reguetón, pero la realidad es que llevo aquí tres días", ha sentenciado.