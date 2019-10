Anabel Pantoja enseña el tamaño de su estómago por dentro: "Me he apretado la banda gástrica"

Anabel Pantoja enseña cómo es su estómago por dentro

"Estoy bien, tranquilizarse. Solo he venido a ajustarme la banda gástrica", ha comenzado diciendo en estos 'stories' en los que informaba a sus seguidores de los motivos por los que estaba vestida con una bata de hospital. "Todos me lo preguntáis y ahora os vamos a contar cómo es paso a paso. Es muy sencillo. No es operación ni nada", explicaba la colaboradora de Telecinco, justo antes de enseñar la radiografía en la que hemos podido ver el diminuto tamaño de su estómago, conectado a la banda mediante un cable que también ha mostrado a todos.