Aurah Ruiz 'GH' escribe una dura carta a su hijo Nyan: "Perdóname si cometo errores"

La canaria ha expresado lo siguiente a través de sus 'stories' de Instagram: "Dos años hace ya desde que te vi salir de dentro de mí. Pensaba que todo sería perfecto, pero no lo fue, no lo ha sido y no lo será. Ha sido tan dura la lucha, que me cuesta ver lo que escribo ahora mismo por las lágrimas. No sé de dónde has sacado la fuerza y las ganas de vivir. No me cabe duda que eres un guerrero".