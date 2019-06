María Patiño recibe duras críticas por su último posado en bikini: "Sentirnos seguras"

Lo que era una foto para estrenar el verano, ha acabado con su muro de Instagram lleno de comentarios desagradables. Sin embargo, no todo han sido críticas, María Patiño también se ha ganado el aplauso de sus fans más fieles, que no han dudado en decirle lo espectacular que está en su foto.

Una de ellas escribía este texto para denunciar los graves descalificativos que estaba recibiendo la colaboradora de 'Sálvame': "Estoy alucinando con muchos escritos que he leído. Es verdad que nos exponemos a ésto, pero me pregunto: ¿para qué seguir a una persona que no te gusta? No lo entiendo. Mi frase favorita es: "No hagas lo que no te gusta que te hagan". ¿Por qué tanta falta de respeto? (...) Estoy más que segura que todas las que critican las operaciones estéticas, sois las primeras en hacerlo".