Aylén Milla informa del peligro del coronavirus en Italia: "Aquí me tendré que quedar"

"Al ser tan positiva, al principio no tomé el peso que el asunto tenía. Creí que sería algo superpasajero y que todos estaríamos a salvo", ha comenzado escribiendo la argentina junto a un selfie en el que la vemos protegida con una mascarilla. "Fueron pasando los días y, la verdad, hoy prefiero protegerme y andar así, pues no sabemos si podemos estar incubando, o no, el virus", ha continuado.