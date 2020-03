Gloria Camila reacciona a la boda de Kiko Jiménez y Sofía Suescun y manda un mensaje: "Me imaginabas"

Hace unas horas Sofía Suescun y Kiko Jiménez anunciaban su boda. La parejita, que está viviendo uno de sus mejores momentos personales, ha decidido dar el gran paso y sellar su amor en una ceremonia de lo más íntima: en la playa y por un rito exótico. Como era de esperar, Gloria Camila no ha tardado en reaccionar a esta inesperada y sorprendente noticia.

Ahora ha sido ella la que ha decidido responder, de manera indirecta, con una publicación en su perfil de Instagram. La influencer ha hecho oídos sordos ha todo lo que está sucediendo publicando una romántica foto junto a su nuevo novio, David , en la que aparecen besándose apasionadamente. "Te imaginaba. Me imaginabas. Nos dibujamos. Gracias", ha escrito la exsuperviviente junto a esta tierna imagen y un "te quiero".

Pero, por si no fuera suficiente con esta publicación, Gloria ha subido unos 'stories' en los que ha presumido de su chico. "Mi vida", ha escrito junto a una foto de su novio, que mira al horizonte con cara de interesante.

A pesar de que la hija de Rocío Jurado ha querido dejar claro que ha pasado página, han sido muchos los que han interpretado esta publicación como una respuesta directa a la noticia de la boda de su ex, con quien mantuvo una relación que se prolongó durante cuatro largos años de amor.

"¿No tenías otro día para subirla, cuando ellos dicen que se casan? ¡Qué resentida estás!", "no entres al juego de Sofía y Kiko", o "en fin...", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, que no ha sido la primera vez que la hemos visto compartiendo públicamente su amor por David.

Gloria Camila, felizmente enamorada de su novio David

Hace unas semanas, la influencer subía una imagen junto a su chico, al que le dedicaba la letra de una romántica canción de Vanesa Martín. "Con este sol, que me devuelve la vida, a penas recuerdo mis naufragios. He de reconocer alguna caída que me ayudí a subir más peldaños. Todo va cambiando (...) Amor mío, abrígame, que esta noche ha refrescado", escribía la exconcursante de 'Supervivientes' en otra de sus publicaciones que ya acumula más de 65.000 'likes'.