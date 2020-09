Azahara sorprende a Juanma por su sexto aniversario: “Me emociono cada vez que veo lo bonito que han sido estos años”

Su paso por ‘ GH 15’ les cambió la vida para siempre. Juanma y Azahara recuerdan con una sonrisa su edición de ‘Gran Hermano’, la que les unió para siempre y gracias a ella han celebrado su sexto aniversario juntos. Una fecha que la malagueña ha marcado en su calendario para sorprender a su pareja, el también ex gran hermano.

Ambos entraron con pareja a la casa de Guadalix de la Sierra pero eso no evitó que las chispas saltasen entre ambos a los días de estar dentro de la vivienda más vigilada y famosa de España. Tras su salida, se dieron una segunda oportunidad y se establecieron en Málaga con un estilo de vida de lo más particular. Apuestan por la comida saludable, son animalistas y les encanta el mar , así como los deportes acuáticos:

Azahara y Juanma 'GH' celebran su sexto aniversario ¡con proposición de boda!

“Me emociono cada vez que veo lo bonito e intenso que han sido estos 6 años. Por cierto, la música de fondo me apetecía mucho ponerla porque fue la que eligió Juanma para la pedida. Algún día podremos hacer la boda. Ya toca ¿no?, ha apuntado una atrevida Azahara dejando entrever que no le importaría contraer matriomonio con el papá de sus hijos, con el que está viviendo una época de lo más dulce.