Ecologistas, surferos y animalistas: la vida de Juanma y Azahara con sus dos hijos

Azahara y Juanma forjaron su amor a fuego lento en la casa de Guadalix de la Sierra. La decimoquinta edición de ‘ Gran Hermano ’ les cruzó en el camino para no volver a separarlos nunca más. Seis años después de su experiencia televisiva, la pareja ha formado junto a sus dos hijos (Natura y Delmar, que han crecido delante de nuestros ojos) una de las familias más queridas de nuestro panorama televisivo.

Y qué mejor que disfrutar de tu pasión con quién más quieres. Porque sí, Juanma ha enseñado a su chica a dominar el mar. Aunque, para ser justos, la técnica de la malagueña todavía deja un poco que desear. ¡Ojo! Que no lo digo yo. Esto es lo que opina la propia Azahara de su manejo del mar...

"Esa chavala que veis ahí con cara de emoción y posición de rana, soy yo. Resulta que yo superemocionada he pensado: 'Joe, ha sido la repera coger esta ola'. Y luego me veo en la foto de Juanma y parece que estoy haciendo esgrima. Pero bueno, me quedo con las maravillosas sensaciones de estar en el mar viendo amanecer y rodeada de buena gente", escribía junto a una preciosa imagen de la pareja surcando los mares.