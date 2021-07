La exconcursante de 'GH' ha relatado cómo vivió la muerte de su padre: "Nos pilló de sorpresa porque ninguno sabíamos nada"

Radiante, contenta y dispuesta a contar la verdad. Así se encuentra Bárbara Cañuelo cinco años después de su participación en 'Gran Hermano'. Tras mucho tiempo alejada de la televisión, hemos podido hablar en exclusiva con ella, y ha aprovechado la oportunidad para sincerarse sobre su enemistad con Adara Molinero. Ambas formaron un tándem muy querido por el público y llegaron a salvarse juntas de la expulsión hasta en cuatro ocasiones. Una relación que, ante el asombro de todos, se quebró con la finalización del reality show.

Y no solo nos ha hablado de su relación con la madrileña. Su paso por la decimoséptima edición de 'GH' no terminó como ella esperaba. El grave estado de salud de su padre, quién le defendía en plató, hizo que se viera obligada a dejar atrás su sueño y abandonó el reality para estar junto a su familia. Pese a que se le dio la oportunidad de volver, la de Alicante prefirió guardar el luto en casa con sus allegados. La empresaria ha vuelto para despejar todas las dudas sobre su polémico paso por la pequeña pantalla y ha explicado el motivo real por el que se fue de 'GH'. Es su momento, el de hablar, y se lo hemos dado en Outdoor...

Después de tanto tiempo callada, ¿por qué decides hablar ahora?

Han contactado conmigo para hacerme unas preguntas y he accedido sin ningún problema. Además, ha pasado mucho tiempo y todo está más tranquilo. Hay muchas cosas que voy a poder aclarar a lo largo de la entrevista porque yo no tengo nada que esconder y se ha hablado mucho durante estos cinco años.

¿Por qué se rompió tu amistad con Adara cuando acabó el programa?

Cuando yo abandoné 'Gran Hermano' y cuando salió ella, manteníamos una buena relación. No de amigas íntimas, pero si podíamos nos veíamos. Sin embargo, la amistad se rompe cuando hacen los 'Premios DBT de Oro'. Yo no podía ir y le pedí a Adara que los recogiera en mi nombre y que luego me los enviase a mi casa. En un principio, no me puso ningún impedimento.

Es más, ella sale durante ese debate diciendo que estaba allí para recoger sus premios y los míos. Tras ese programa, le mandé la dirección de mi casa y no me respondió. Pasaron varias semanas y le volví a escribir para pedírselos e incluso le dije que le pagaba el envío. No obstante, me bloqueó y jamás me los dio. Se ve que le gusta tener mis premios y verlos antes de dormir. Y, la verdad, me encantaría poder tenerlos porque es un recuerdo bonito de aquella época.

¿Te sentiste decepcionada por ella?

Hubo actitudes dentro de 'GH 17' que cuando salí no me gustaron. Un día me llevaron al confesionario para contarme que mi padre estaba bastante grave. Esa noche había una fiesta y yo, tras la noticia, no tenía ganas y me fui a la cama. Varios compañeros vinieron para ver que me pasaba: Noelia, Rodrigo, Bea… La noche anterior habían repescado a Fernando, ese que tanto criticaba Adara, y se quedó con él porque pensaría que era fuerte fuera. Mientras tanto, yo estaba llorando hecha polvo en la habitación. Por eso, toda la casa, menos ella, sabía que abandonaba.

Ella no vino ni estuvo conmigo. Me despedí de todos los que estuvieron conmigo en la habitación y de ella no. Tampoco iba a ir a buscarla. Lo más normal era que se acercase para ver cómo estaba. Adara pasó de mi para irse con una persona de la que había despotricado lo más grande. Además, cuando salí de la casa no vi ni una imagen de ella preocupándose por mí y por mi padre. Solamente era "pobrecita yo, que no se ha despedido de mí". Me dolió bastante. Si se tira de hemeroteca todo esto se puede demostrar.

¿Cómo viviste su reacción cuando encendiste las luces de navidad?

Me sorprendió. La verdad es que pese a todo yo quería que se salvara contra Alain y se lo pedí a mis seguidores. Mi amistad sí que era verdadera. Por ese entonces no había comprendido cómo era ella. Cuando salió, me alegré mucho de verla, pero no de que fuera expulsada. Y quiero dejar claro que, una vez fuera, durante una conversación telefónica me dijo: "¿Cuándo vas a ir al debate? Ah bueno, que lo siento por lo de tu padre. ¿A qué hora nos vemos?". Esto es real. No se preocupó en ningún momento.

¿Cómo viste la vuelta de Adara a la televisión con 'GH VIP'?

Ella siempre había querido volver. Adara, cuando teníamos relación, me llamó junto a Pol diciéndome que quería entrar en 'Supervivientes' y que sabía que me lo habían ofrecido. Además, me dijo no se creía que Clara hubiera sido expulsada contra ella por solo tres llamadas de diferencia. El problema es que Adara no podía pedir explicaciones a 'GH' porque quería vivir de la televisión. Ahí es cuando me di cuenta de que quería volver. Es muy lícito, hay muchas personas que viven de ello y es otro medio de vida. Por eso, no me extrañó que entrase en otro reality show.

¿Te gustó su concurso?

Mejoró muchos comportamientos, pero le falta saber argumentar y expresarse bien. Son cosas que no se pueden aprender, son innatas. En mi opinión, respecto a la trama que protagonizó con Gianmarco, perdió a un chico extraordinario, Hugo Sierra. Yo hubiera gestionado la situación de otra forma, no hubiera hablado mal del padre de mis hijos. Pero cada uno somos de una forma de ser distinta.

¿Qué piensas de la relación de Adara y Rodrigo?

No pegan mucho. Conozco a los dos y son de pastas diferentes. Rodrigo es un chico muy educado, con mucha clase y ella es un intento de pija. Adara pierde mucho las formas y es cuando deja ver su verdadero yo. Además, es una persona que más que buscar soluciones, persigue los problemas. De ahí a que tenga tantos frentes abiertos. Adara quería televisión y entiendo la razón por la que suele pegarse a gente que pertenece o ha salido en ella. Todas las personas que con las que ha estado han concursado en 'GH'.

El verdadero motivo del abandono de Bárbara en 'GH'

Nunca te has pronunciado sobre tu repentino abandono de 'GH 17'. ¿Qué pasó realmente?

Abandoné porque mi padre estaba enfermo. Él era una persona de 62 años sana, no fumaba y era bebedor social. Durante mucho tiempo no he dicho la causa de su muerte porque así me lo pidió mi familia. Ahora, con el paso del tiempo y todo más aceptado, quiero contarlo para que se me entienda. Mi padre murió de SIDA. Le detectaron la enfermedad en una fase avanzada y no se podía salvar. Nos pilló de sorpresa porque ninguno sabíamos nada. Mi madre, en aquel entonces, me pidió que no se hiciera pública la causa de la muerte porque se avergonzaba. Ella es una mujer mayor y no conocía a nadie que hubiera padecido la misma enfermedad.

El día de las luces de navidad yo accedí a volver a la casa. No tenía ganas de ir, pero cuando se me dijo que era el día 1 de diciembre cambié de opinión porque es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Por eso, yo me emocioné mucho cuando vi que Jorge Javier Vázquez llevaba el lazo rojo que representa esa lucha.

¿Por qué no quisiste volver a entrar?

Cuando salí, mi familia y el equipo médico se sorprendieron. Al llegar al hospital me dijeron que él estaba conectado a una máquina y que podía haber estado enchufado días, meses o años. Mi padre fue el que pidió que se le indujera a coma porque sino iba a ser una muerte dolorosa. Él mismo dijo que no quería que me lo comunicasen. No quería que yo abandonase por eso. Es más, como no volví a 'GH' le desenchufaron a los tres días. Decidí no volver porque creo que cuando una persona sale, se nutre de información y vuelve, no es lo mismo. Lo mejor es entrar virgen y sin saber nada del exterior.

¿Cómo fue el momento en que abandonaste?

Al confesionario te podían llamar por dos cosas: por algo que habías hecho mal o porque fuera las cosas no estaban bien. Me comunicaron la noticia y decidí que me quería ir. Tenía que pasar la noche allí. Cuando me llamaron la mañana siguiente, viví un momento muy bonito con el super. Me dijo que no me merecía salir sola y entró al confesionario. Es más, ellos tienen la voz distorsionada y son cosas que no pasan nunca. Él me quitó el micrófono, me abrazó, me dijo "gracias por venir" y nos pusimos a llorar. Después me dio la mano y cuando salí habían puesto una alfombra roja y estaba todo el mundo aplaudiéndome. Fue muy bonito. Me emociono al recordarlo.

¿Cómo fue tu relación con Jorge Javier Vázquez?

Mi padre adoraba a Jorge Javier. Es más, el fondo de pantalla de su móvil era una foto que se hicieron juntos. Y yo soy una persona muy detallista. Mi familia me comentó que él había tratado muy bien a mi padre cuando me defendía desde el plató. Por eso, le compré unos gemelos de Louis Vuitton y, para no condicionarle en mi entrevista, se lo di a la azafata y le pedí que se los diera cuando yo me fuera de allí. Creo que él malentendió mi regalo. Jorge Javier pensaría que era porque yo quería televisión, pero era de agradecimiento porque se portó muy bien. Le escribí junto al regalo un "gracias" y creía que lo entendería. En mi casa lo seguimos viendo y me encanta.

¿Has recibido ofertas para participar en algún programa de televisión?

He estado muy alejada del mundo televisivo. Cuando Adara estuvo en 'GH VIP' muchos programas como 'Viva la vida' o 'Sálvame' me llamaron y dije que no a todos. De hecho, me contactó una representante asegurándome que si hablaba en los programas, ella me podría lanzar. Pero no quise. Yo no soy así y nunca me he sentado en televisión a contar la vida de los demás. Y, de realities show, se me ofreció 'Supervivientes' pero mis hijos eran pequeños y no quería volver a irme.

Tras cinco años alejada de la pequeña pantalla, ¿te gustaría volver a entrar en algún reality show?

No me lo he planteado, pero ahora sería más factible. Eso sí, si entrase a un reality show ya aviso que en 'GH 17' me quedé muy corta. Cuando mi familia decía que estaban muy contentos con mi comportamiento era verdad. Ahora no me cortaría y sería más cañera. Me tendrían que poner gente muy potente.

¿Con quién te gustaría coincidir?

Con Elettra Lamborghini. Es una persona con mucho carácter y no me gusta las cosas que hace como la de tocar la cara. ¿Te imaginas que me la toca? Me da la risa solo de pensarlo. Pero me gustaría coincidir con gente potente y que me haga reír, no con gente tranquila.

Y, ¿a quién no te gustaría encontrarte?

No descarto a ninguno. Digo a todos que sí, no tengo miedo a nadie.

En estas últimas semanas son muchos los que piden en las redes sociales que vuelvas a la televisión. ¿Qué sientes al tener tanto apoyo años después de 'GH 17'?

Estoy sorprendida de que tantos años después sigan acordándose de mí. Es más, cuando yo me salvaba en 'GH' pensaba que el otro nominado habría hecho algo fuerte. Yo no era consciente del apoyo que tenía fuera. La gente se quedó con ganas de más. Hoy en día la gente me sigue parando por la calle y pidiéndome fotos. Yo me paro con todos porque solamente que me hayan votado o se hayan gastado dinero en mi es de agradecer. Me emociona. Yo soy muy llorona aquí donde me ves.

¿A qué te dedicas en la actualidad?

Vivo con mis tres hijos en la Playa de San Juan (Alicante) y estoy en una empresa de productos al por mayor para la casa y para la persona.

Y en el amor, ¿en qué momento te encuentras ahora?

Yo no me cierro a nada. Yo soy muy estropajo, como me dice mi hija, me cuesta abrirme mucho. Y no es que tenga un perfil, tiene que surgir y que esa persona me guste. Siempre me equivoco porque luego me salen rana. Yo estaría dispuesta a enamorarme en un reality show. No tengo ningún tabú. Por eso no critico a Adara con Gianmarco, sino la forma en la que lo hizo.

Para terminar, ¿cómo te definirías en tres palabras?