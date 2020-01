Bea 'GH' revive su infancia sin sus padres: "Todos los recuerdos que tengo son malos"

"Este capítulo me va a costar un poco más". Con esta frase comienza Bea el último video de su canal de mtmad. La ganadora de ' GH 17' intuye, de manera acertada, que abrirse en canal con sus seguidores no va a ser nada fácil. Su dura infancia, marcada por la falta de sus padres; su sonada participación en 'Gran Hermano'; y sus relaciones con Rodri ‘GH 17’ y Adrián, son los platos fuertes del vídeo más sincero de ‘Bea y punto', que ha hecho que rompa a llorar con sus difíciles confesiones.

Solamente con unos cuantos folios y un rotulador, Bea dibuja los fuertes vaivenes sentimentales que ha sufrido a lo largo de su vida. El peor de todos, la ausencia de sus padres en su infancia, de los cuales confiesa no mantener buenas imágenes de ellos cuando convivían en pareja. "Cuando estuvieron juntos todos los recuerdos que tengo son malos", afirma la ganadora de ' Gran Hermano ' con dureza. Unos recuerdos que rompen a la valenciana, quien no puede contener las lágrimas cuando cuenta la marcha de su madre a Italia por motivos de trabajo, ‘se fue en el día de la madre’ revive visiblemente afectada.

Bea 'GH' se emociona y no puede evitar llorar

Además, la valenciana reconoce que pagó su frustración con su abuela, quien tuvo que criar y lidiar con la Bea más rebelde. "A mi abuela no le hacía caso (…), le decía frases como: tú no eres mi madre", reconstruye en el vídeo con la voz rota. Asimismo, la joven explica en su capítulo más duro cómo tuvo que soportar al poco tiempo la pérdida de su primo, quien era para ella como el hermano que nunca tuvo. Puedes ver el relato de su infancia al completo, en este último vídeo de 'Bea y punto'.

Beatriz ha aprovechado la ocasión para recordar su relación con Rodri ‘GH 17’, el cual celebraba su cumpleaños hace apenas una semana con su nueva pareja Claudia ‘MyHyV’. "Lo he querido, pero no lo he amado", afirma con crudeza la exconcursante. Además, destaca la frialdad del que fue su compañero durante años. "Cuando hice las cajas de las mudanzas él me miraba mientras comía sandía. No sentía ningún tipo de pena al ver que me iba a ir", recuerda la joven de su separación. En esta segunda parte del último 'Bea y punto', Bea describe con todo detalle cómo fue el fin de su relación con Rodri.