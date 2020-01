Rodri 'GH' celebra su primer cumpleaños junto a Claudia y sin Bea: "Espero que este sea el primero de muchos"

Rodrigo , exconcursante de ‘ Gran Hermano 17’, está de celebración. El influencer recibió en el día de ayer sus 30 años y no lo ha podido recibir de mejor manera. Familia, amigos, mascota y su nueva novia estuvieron para hacer del dos de enero un día para recordar.

Chucherías, bollos y un libro de ejercicios para ejercitar su memoria, fueron algunos de los regalos que dejaron ver la pareja de tortolitos a sus seguidores. Además, una nota escrita por Claudia, nos ha hecho deducir que esta relación no va a ser algo pasajero. "Feliz cumpleaños amor, espero que este sea el primero de muchos. Te quiero", ha escrito la joven muy emocionada.

Tan solo han pasado dos meses desde que confirmaron su relación posando por primera vez, y la pareja de enamorados ya no se separan. Rodrigo soplaba las velas acompañado por sus amigos de toda la vida y por su familia, quienes ya parecen conocer a la que es su nueva compañera sentimental.

Bea intenta olvidar el cumpleaños de Rodri 'GH' en la nieve

Lo que echamos de menos en el día de ayer fue la felicitación de su expareja Bea, quien después de múltiples peleas con quien fue su pareja durante años, ha decidido pasar página de la mano de su expareja Adrián . La exconcursante de ‘GH 17’ publicaba la pasada Nochevieja un video en su canal de MTMAD, dónde analizaba su relación con Rodri, y dónde sorprendió a sus seguidores declarando que no le importaría mantener una buena relación con quien ha compartido tantos momentos.

“Apenas he tenido el móvil en la mano, lo que no me han faltado han sido las ganas de disfrutar del día a tope”, publicaba ayer en un post sonriendo la ganadora de ‘GH 17’ con una de sus mejores amigas y su chico. Seguro que, a pesar de estar divirtiéndose esquiando en Sierra Nevada, Bea sacó tiempo en el día para recordar una fecha que ha sido tan especial para ella todo este tiempo.