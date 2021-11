La gran fiesta de cumpleaños de Belén Esteban: de la sorpresa de Anabel Pantoja al regalo de su marido

Pero sin duda, una de las grandes sorpresas para Belén ha sido la presencia de Anabel Pantoja. Según contaba ella misma a través de sus redes sociales, la cumpleañera no sabía que iba estar en su cumpleaños. "Todavía no puedo subir nada, es una sorpresa lo que le voy a dar a Belén. Ella no sabe que estoy aquí. Estoy aquí con todos mis amigos que van al cumple, pero ella no sabe que Negro y yo estamos. Vamos a dejar que ella entre, que disfrute y que baile, y luego aparecemos", contaba emocionada.