Poco después, Bertín Osborne volvía a hacer declaraciones sobre su separación y, a través de sus redes sociales, dejaba claro que no había conflictos económicos entre ellos. “Antes de casarme, cuando le pedí matrimonio, me contestó poniéndome una condición: ‘quiero separación de bienes’”, contaba. El presentador le dedicaba entonces unas preciosas palabras a la que un día fue su mujer y madre de sus dos hijos y confesaba públicamente que Fabiola es “la mujer más íntegra, independiente y brillante que he conocido”. “No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar más”, terminaba diciendo.