“Queridos amigos, nuestra separación es bastante aburrida así que, por favor, no le busquen tres pies al gato porque nuestro gato tiene cuatro siempre ha tenido cuatro y siempre tendrá cuatro”, ha comenzado expresando en su perfil oficial de Instagram.

La cosa no ha quedado ahí y el cantante ha querido recalcar algo de forma pública en sus redes sociales, donde cuenta con más de 370.000 seguidores: “Creo que sería bueno para todos dar noticias veraces y contrastadas en vez de hacer 'corta y pega' de refritos antiguos”.

Ahondando en este tema, el presentador ha querido desmentir una información que se ha publicado sobre él en los últimos días: “Por segunda vez en dos años vuelvo a rectificar la noticia. Tanto la casa de Madrid como la de Marbella son alquiladas. No son mías ni pertenecen a ese patrimonio amasado al que se refieren”.

Bertín Osborne ha recalcado que la finca de Sevilla sí que es suya y que jamás ha estado embargada como se ha dicho también: “No lo está y nunca lo ha estado. Está hipotecada, como tantas otras, pero no embargada. Hay una diferencia”.

Por si fuera poco, Bertín también ha hablado sin tapujos de Fabiola en sus redes sociales. El cantante ha contado que cuando le pidió matrimonio ella le contestó poniéndole una condición: hacer una separación de bienes. “Me lo exigió ella. Yo no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición”, ha señalado.

Además, el presentador ha desvelado lo que le ha dicho Fabiola Martínez tras la separación. Este ha sido el mensaje que le ha transmitido su exmujer: “Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo y me sé buscar la vida. Tú ocúpate de tus hijos, nada más. Me quiero cambiar a una casa más pequeña en Madrid y también te costará menos”.