Carla Barber retoca la cara a Marta López Álamo y muestra el antes y el después: "Es brutal"

Carla Barber explica el asombroso antes y después de Marta López

La novia de Kiko Matamoros explica los retoques de su cara

“El perfil que ella ha subido nunca lo enseño en fotos porque en ese lado tenía una fibrosis en la nariz desde pequeña y ella me la ha quitado y me ha quedado maravilloso (…) en los labios lo que me pasaba era que lo tenía muy para fuera porque tenía esto de arriba muy hundido. Eso es lo que me ha corregido y estoy hipercontenta”, ha reconocido feliz y orgullosa en unos vídeos publicados en su perfil de Instagram.